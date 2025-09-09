Психиатр Жесткова рассказала, что интерес мужчины к женщине проявляется в регулярном общении

Некоторые мужчины избегают серьезных отношений, предпочитая им разнообразие. Однако есть и те, кто стремится к крепкому союзу. Эксперты в беседе с «Вечерней Москвой» поделились советами, как выбрать подходящего партнера.

Так, психиатр Елизавета Жесткова заявила, что интерес мужчины проявляется в регулярном общении и открытости.

«Заинтересованный мужчина всегда предупредит заранее о том, что у него намечаются важные дела, чтобы не подсаживать свою вторую половинку на эмоциональные качели», — сказала кандидат медицинских наук.

Психотерапевт Алексей Вилков подчеркнул важность наличия у мужчины целей и планов на жизнь. Если он имеет хорошую должность и стабильную работу — он тоже «грин флаг». Также хорошим знаком является отсутствие вредных привычек и хорошие отношения с родителями.

Однако важно помнить, что в начале отношений люди часто стараются скрыть свои недостатки. Поэтому важно внимательно оценивать слова и поступки потенциального партнера.