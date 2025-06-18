Психиатр Жесткова охарактеризовала сексомнию как психическое расстройство

В России растет количество случаев обращения к врачам из-за проблем с сексомнией — состояния, при котором человек проявляет сексуальную активность во сне, не осознавая своих действий. О том, что представляет собой это состояние и как с ним справляться, передала «Вечерняя Москва».

Психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Елизавета Жесткова охарактеризовала сексомнию как психическое расстройство, разновидность сомнамбулизма (лунатизма).

«В одной из фаз сна, когда движение зрачков замедляется, человек может пытаться заниматься сексом или совершать другие сексуализированные действия (например, мастурбировать) в бессознательном состоянии», — поделилась подробностями Жесткова.

Это состояние может проявляться у людей независимо от пола. Причины возникновения сексмонии пока не до конца понятны. Психиатр предполагает, что предрасположенность к такому виду расстройства может формироваться с детства.

Врач-невролог, руководитель реабилитационного центра «Доверие» Александр Комаров подчеркнул, что эротические сновидения сопровождают людей на протяжении всей жизни и могут быть связаны с гормональным фоном, личной и сексуальной жизнью человека.

Также желание заниматься сексом во сне может быть вызвано гормональным сбоем, отметил невролог.