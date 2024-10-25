Психиатр Вилков сообщил, что заключать брак лучше в первые несколько лет отношений
Психиатр, психотерапевт Алексей Вилков объяснил, почему некоторые мужчины так неохотно зовут женщину замуж. Его слова передала «Вечерняя Москва».
Как отметил эксперт, большинство мужчин пытаются отложить бракосочетание, потому что боятся ответственности и обязательств, которые последуют после. Официальный брак в глазах многих мужчин является неким ограничением.
Вилков уверен, что связывать себя узами брака лучше в первые несколько лет отношений, пока партнеры не концентрируются на недостатках друг друга. Спустя годы совместного проживания страсть и влюбленность сменяются эмоциональной привязанностью.
«Будучи в длительном союзе уже проявляются истинные качества, что часто приводит к разочарованию в партнере», — сообщил психиатр.
Мужчина, который постоянно откладывает вопрос о браке, либо сомневается в своей партнерше, либо в своем выборе, добавил Вилков.