Психиатр Вилков посоветовал больше гулять пешком, чтобы снизить тревожность
Перенесенный стресс или проблемы в отношениях могут стать причиной повышенной тревожности. Как с ней справиться, рассказал врач-психиатр, психотерапевт Алексей Вилков, передала «Вечерняя Москва».
Эксперт отметил, что есть несколько неочевидных способов снизить уровень тревожности. В частности, это физическая активность.
«Тревожность снижает физическая активность: сюда можно отнести и простую ходьбу, и полноценные занятия спортом. Через мышечную работу снижается тревожность и возникает расслабление», — объяснил врач.
Он добавил, что также можно взять с собой на прогулку кого-то близкого. Общение также помогает расслабиться и снизить уровень стресса.