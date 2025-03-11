Психиатр Вилков: частая смена внешности говорит об эмоциональной нестабильности

Многие люди хотя бы раз в жизни хотели кардинально изменить свой имидж. Некоторые идут на радикальные меры, чтобы улучшить свою внешность, постоянно находя в себе новые недостатки. Психиатр и психотерапевт Алексей Вилков объяснил, что частое стремление к переменам во внешности может указывать на эмоциональную нестабильность человека, передала «Вечерняя Москва».

По словам доктора, внутренняя тревожность и неуверенность подталкивают к смене имиджа, временно успокаивая и уменьшая стресс. Но через некоторое время тревога возвращается, вызывая новое желание измениться.

Еще одной причиной может быть дисморфофобия — психическое расстройство, при котором человек не принимает свою внешность и пытается ее изменить. Сначала это может проявляться в частой смене цвета волос или стиля одежды, а затем перейти в более тяжелую фазу с использованием косметологических и пластических операций.

Даже после успешных операций такие люди не получают удовлетворения и продолжают изменять свою внешность, что может вредить здоровью, заключил Вилков.