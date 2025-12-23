Психиатр Вазагаева предложила использовать практики «заземления» при новогодней депрессии

В конце года многие люди испытывают усталость и тревогу из-за сравнения себя с другими и стремления достичь быстрых результатов. Такое состояние называют новогодней депрессией. Подробнее рассказала старший научный сотрудник отделения социально-стрессовых расстройств Московского НИИ психиатрии Тамара Вазагаева в беседе с « Известиями ».

Она посоветовала правильно расставлять приоритеты и ориентироваться на достижимые цели. Все идеи следует разделить на две колонки: в одну занести желаемое, в другую — то, что реально выполнимо без чрезмерной нагрузки.

Специалист также предложила использовать практики «заземления» — простые упражнения для переключения внимания на настоящий момент. Например, можно сосредоточиться на дыхании, ощутить опору ног на полу, попробовать последовательное напряжение и расслабление или технику «5-4-3-2-1».