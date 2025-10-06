Психиатр Тетюшкин заявил, что справиться с «понедельничным стрессом» можно только поиском новой работы

Психиатр Михаил Тетюшкин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился, как справиться с плохим самочувствием в начале рабочей недели. По его мнению, изменение места работы может стать единственным способом решения проблемы «понедельничного стресса».

«Техники терапевтические, практики дыхательные, релаксация, правильное питание и достаточный сон — это все, конечно, тоже имеет значение, но если работа категорически не нравится, не подходит, вызывает у него стресс, то тогда это будет только второстепенными инструментами и кардинально ситуацию не улучшит», — сказал психиатр.

Эксперт уверен, что поиск новой работы — единственное разумное решение в данной ситуации. Самое главное — найти работу, которая не будет вызывать стресс ни в понедельник, ни в любой другой день недели.