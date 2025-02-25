Психиатр Тетюшкин призвал отключать уведомления в рабочих чатах во время отдыха

Психиатр Михаил Тетюшкин рекомендовал отключать уведомления в рабочих чатах по завершении трудового дня. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

Эксперт подчеркнул важность восстановления сил и обеспечения полноценного отдыха.

«Рабочий чат — это просто расширение рабочего дня до совершенно непотребных размеров. То есть человек уже не имеет свободного времени ни ночью, ни днем, ни утром, ни в выходные, ни на отпуске», — возмутился врач.

По словам Тетюшкина, восьмичасовой рабочий день — это оптимальный режим, позволяющий эффективно работать и восстанавливать силы в оставшееся время суток.