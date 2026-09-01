Психиатр Тетюшкин отметил, что курсы подготовки к школе особенно нужны детям, которые не ходили в детсад

Психиатр Михаил Тетюшкин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» дал совет родителям будущих первоклассников. Он подчеркнул, что подготовка к школе особенно важна для детей, которые не посещали детский сад.

Специалист отметил, что первый класс может стать травматичным опытом для детей, не имевших опыта общения с посторонними взрослыми без родителей.

«Для тех детей, которые не ходили в детский сад, а идут сразу в школу, для них крайне желателен опыт оставаться без родителей в детском коллективе под присмотром постороннего взрослого», — сказал Тетюшкин.

Он добавил, что такой опыт можно получить в подготовительных классах или различных секциях.