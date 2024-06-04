Психиатр Теслер заявил, что на измену людей толкает скука в семейной жизни

Количество женских и мужских измен практически одинаково, на неверность людей толкают разные причины. Об этом «Радио 1» рассказал психиатр, сексолог, академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер.

Он назвал брак взаимовыгодным контрактом. Причем он включает такие обязательные условия, как верность. Однако многие ею пренебрегают.

По словам психолога, причина может крыться в дурном воспитании, а также в том, что брак изначально был по расчету. Кроме того, порой на адюльтер толкает скука, в которую превратились семейная жизнь, а также банально ушедшие чувства, добавили «Известия».