Психиатр Терехина предложила внести изменения в рутину при выгорании

Психиатр Анжела Терехина поделилась советами по преодолению выгорания. Об этом сообщила «Пенза-пресс» .

По словам эксперта, в первую очередь необходимо признать проблему и установить личные границы, перестав игнорировать сигналы организма. Важно разрешить себе отдыхать.

Вторым шагом должно стать изменение рутины. Терехина рекомендовала внести небольшие перемены в привычный распорядок: изменить маршрут до офиса, начинать день с самой сложной задачи, чтобы не носить ее грузом весь день.

Затем важно восстановить ресурсы вне работы. Врач отметила, что жизнь не должна вращаться только вокруг карьеры.