Психиатр Стежков рассказал, что разрешение на получение прав зависит от оценки врача

С 1 сентября вступают в силу изменения в перечне медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством. Ситуацию прокомментировал психиатр Дмитрий Стежков в беседе с сайтом KP.RU .

Изменения коснулись пунктов о психических расстройствах и болезнях глаза. В первый добавили «общие расстройства психологического развития». К ним относятся аутизм, атипичный аутизм, синдром Ретта и другие. По словам медика, такие состояния не являются гарантией запрета на вождение, но решение зависит от оценки врача.

Также ахроматопсию заменили на «аномалии цветового зрения». Это касается дальтонизма разных видов. Как пояснил Стежков, если пациент путает или плохо различает какие-то конкретные оттенки, за руль его, скорее всего, пустят. Однако ахроматопсия может привести к сложностям в оценке дорожной ситуации.