Психиатр Соловьева: в России необходимо ввести мониторинг психического здоровья людей

В России необходимо предусмотреть обязательный мониторинг психического здоровья людей. Особое внимание стоит уделить школам и детсадам, сообщила врач-психиатр Надежда Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По словам специалиста, сейчас наблюдается большой интерес в сторону именно психологической составляющей. При этом психиатрическая служба, которая сопровождала коррекционные школы, на сегодняшний день непродуктивна в силу разных обстоятельств.
Россиянене так охотно идут к психиатрам, как к психологам. Многие взрослые боятся показывать таким специалистам детей, отметила Соловьева.
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