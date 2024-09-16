Психиатр Соловьева: в России необходимо ввести мониторинг психического здоровья людей

В России необходимо предусмотреть обязательный мониторинг психического здоровья людей. Особое внимание стоит уделить школам и детсадам, сообщила врач-психиатр Надежда Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, сейчас наблюдается большой интерес в сторону именно психологической составляющей. При этом психиатрическая служба, которая сопровождала коррекционные школы, на сегодняшний день непродуктивна в силу разных обстоятельств.

Россияне не так охотно идут к психиатрам, как к психологам. Многие взрослые боятся показывать таким специалистам детей, отметила Соловьева.