Психиатр Соловьева рассказала, что хоббидогинг может быть признаком психоза

Врач-психиатр Надежда Соловьева поделилась мнением о новом тренде — хоббидогинге, который заключается в выгуле несуществующих собак. В беседе с «Москвой 24» специалист отметила, что такое поведение может быть безобидным развлечением или указывать на проблемы с социализацией и психические нарушения.

Соловьева подчеркнула, что важно отличать временное увлечение от патологического состояния.

«Если говорить о том, что с помощью хоббидогинга люди пытаются компенсировать отсутствие собаки, то это маловероятно, так как раньше они не пытались возместить отсутствие животного таким образом», — добавила специалист.

Эксперт считает, что современный хоббидогинг можно рассматривать либо как социальный тренд, либо как симптом расстройства.