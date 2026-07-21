Психиатр Скрябин объяснил, что еда из чужой тарелки кажется вкуснее из-за инстинкта добытчика

Психиатр Валентин Скрябин из Московского научно-практического центра наркологии провел исследование и выяснил, почему еда из чужой тарелки кажется вкуснее. Статья опубликовали в международном издании Food Quality and Preference, сообщил сайт KP.RU .

Ученый собрал 120 добровольцев и попросил их оценить вкус картошки фри в разных ситуациях: когда они ели свою порцию, когда им давали попробовать чужую или когда они просили у соседа. Оказалось, что самая невкусная картошка — та, которую ты купил сам. Чуть слаще — подаренная. Но вкуснее всего — та, что ты буквально вырвал у жадного соседа.

Скрябин пришел к выводу, что на восприятие вкуса влияют две особенности психики: осознание «ограниченного предложения» и чувство вины. Кроме того, срабатывает эффект запретного плода, который известен еще со времен классических исследований.

Возможно, это связано с инстинктом добытчика, который достался нам от животных предков. Также не исключено, что дело в адреналине: выброс гормона «опасности» подчеркивает радость от обладания «украденным».