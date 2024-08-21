Психиатр Шуров заявил, что с помощью психологических приемов мошенники доводят жертв до состояния бредового больного

Несмотря на то, что наиболее распространенные мошеннические схемы освещаются в СМИ, а правоохранительные органы предупреждают, что граждане не получают вызовов от их имени, количество обманутых россиян продолжает расти. Не все становятся жертвами только финансового обмана — некоторые из них вынуждены совершать противозаконные действия. Как рассказала Общественной Службе Новостей психиатр Василий Шуров, злоумышленники применяют психологическое давление для манипуляции людьми.

По его словам, аферисты нацелены, в первую очередь, на пожилых или слабовольных людей, обладающих чрезмерной доверчивостью и внушаемостью. Человек, ставший жертвой обмана и подвергшийся манипуляциям психологического воздействия, часто выглядит измученно и беспомощно — он может казаться невыспавшимся и нервным, как больной в бреду, заметил Шуров.

Обычно такие люди не в состоянии объяснить, что произошло и как их обманули, добавил он. По его словам, наибольшему риску подвергаются лица с низким интеллектом, изолированные от общества, а также пожилые люди, подверженные начальным стадиям деменции, и просто люди, склонные к тревожности и слабости, которые легко поддаются влиянию.