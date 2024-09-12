Психиатр Шуров: в России стоит создать специальные центры для квадроберов

В России необходимо создать специализированные центры для тренировки квадроберов, чтобы обезопасить их от неадекватных реакций взрослых. Такое мнение выразил психиатр Василий Шуров в беседе с Life.

По словам специалиста, реакция прохожего может быть очень специфической, если ребенок при нем начнет повторять повадки животных. Наличие специальных мест для квадроберов помогло бы сократить количество конфликтных ситуаций между детьми и окружающими.

Подобные центры могут функционировать как спортивные секции, где дети смогут развивать свои навыки в безопасной среде, отметил Шуров.