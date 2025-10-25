Психиатр Шуров рассказал, что от аэрофобии можно избавиться с помощью симуляторов полета
Психиатр Василий Шуров объяснил RT, что у людей, склонных к тревожности, часто возникают разные фобии, включая страх перед полетами.
По его словам, авиакатастрофы сильно впечатляют и надолго остаются в памяти тревожных людей. Подготовка к полету становится для них серьезным испытанием.
«Боязнь высоты есть у очень многих. Самолет подразумевает некую необратимость действия. Если в машине при аварии еще какие-то шансы есть, то когда случается катастрофа самолета — шансов мало», — пояснил эксперт.
Как отметил врач, справиться с аэрофобией поможет психотерапия. Так, нередко используются симуляторы полета. Погружаясь в ситуацию, люди учатся контролировать эмоции.