Психиатр Шуров рассказал, что от аэрофобии можно избавиться с помощью симуляторов полета

Психиатр Василий Шуров объяснил RT , что у людей, склонных к тревожности, часто возникают разные фобии, включая страх перед полетами.

По его словам, авиакатастрофы сильно впечатляют и надолго остаются в памяти тревожных людей. Подготовка к полету становится для них серьезным испытанием.

«Боязнь высоты есть у очень многих. Самолет подразумевает некую необратимость действия. Если в машине при аварии еще какие-то шансы есть, то когда случается катастрофа самолета — шансов мало», — пояснил эксперт.

Как отметил врач, справиться с аэрофобией поможет психотерапия. Так, нередко используются симуляторы полета. Погружаясь в ситуацию, люди учатся контролировать эмоции.