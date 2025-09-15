Психиатр Шуров призвал ввести штрафы за рекламу азартных игр, чтобы уберечь подростков от лудомании

Член Национальной наркологической лиги Василий Шуров в интервью радиостанции «Говорит Москва» высказался о вреде рекламы азартных игр для подростков. Он подчеркнул, что такие игры могут привести к лудомании.

«Вот лудомания. Ничего не работает, потому что все давно в интернете. Тебе за минуту дают кредит, за вторую минуту ты его сливаешь. Плюс лидеры мнений, кто у нас рекламирует ставки и все прочее. Это достаточно известные люди. И вот этот непрерывный поток», —отметил специалист.

Психиатр добавил, что подростки, имея множество желаний и мало возможностей, часто попадают в ловушку ставок, полагая, что их удача и знания в спорте помогут выиграть. Шуров считает, что необходима цензура и штрафы для блогеров, рекламирующих азартные игры.