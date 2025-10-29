Психиатр Шуров предостерег от опасного молодежного тренда — дуркинга

В интернете активно обсуждают явление, известное как дуркинг: психически здоровые молодые люди намеренно попадают в психоневрологические диспансеры ради отдыха и отказа от информационного потока. Главный врач частной психиатрической клиники, психиатр и нарколог Василий Шуров в интервью ОСН рассказал об опасностях этого тренда.

Доктор отметил, что идея считать дуркинг способом отдохнуть и перезагрузиться сомнительна.

«Есть вещи, с которыми не шутят», — подчеркнул психиатр, вспомнив эксперимент Розенхана, в котором люди симулировали психические заболевания, а затем столкнулись с трудностями при попытке покинуть клинику.

Шуров призвал молодежь не занимать психиатрические койки и не симулировать болезни, а вместо этого обратиться к психотерапевту или отправиться на обычный ретрит.