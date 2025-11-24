Психиатр Шуров посоветовал вызывать психиатрическую бригаду при встрече с неадекватным человеком на улице

Психиатр, нарколог и психотерапевт Василий Шуров рассказал KP.RU , как правильно действовать, если вы встретили на улице человека со странностями в поведении. По его словам, в таких ситуациях не следует проходить мимо — нужно сразу сообщить о случившемся специалистам.

Эксперт советует позвонить в службу 103, чтобы вызвать психиатрическую бригаду. Если доступ к человеку затруднен, врачи могут вызвать полицию. «Работая на скорой, я часто забирал буйных из отделов полиции. Их нельзя оставлять на улице!» — пояснил Шуров.

По словам врача, неадекватный человек может резко навредить себе или окружающим, поэтому лучше сразу вызвать медиков, а не пытаться разобраться самостоятельно. Игнорирование такой ситуации, напомнил он, нередко заканчивается трагедиями.