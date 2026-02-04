Психиатр Шуров посоветовал родителям постоянно находиться на одной волне с ребенком

Психиатр Василий Шуров заявил в NEWS.ru , что родителям необходимо ежедневно находить общий язык с ребенком, чтобы вовремя замечать изменения в его поведении и окружении.

По словам специалиста, дети могут столкнуться с негативным воздействием, поэтому важно заранее подготовить их к возможным трудностям с помощью профилактических бесед.

«Надо быть на одной волне с ребенком, чтобы увидеть какие-то странные телефонные звонки, что он купил, к чему готовится, сидит ли на странных страницах в соцсетях», — отметил эксперт.

Психиатр подчеркнул, что с каждым ребенком необходимо проводить разговоры о потенциальных опасностях и людях, которые могут втягивать его в неприятности.