Психиатр Шуров объяснил тягу экстремалов к опасным восхождениям

Психиатр Василий Шуров пояснил, что стремление к опасным восхождениям связано с зависимостью от адреналина и притуплением инстинкта самосохранения, сообщает «Абзац» .

Желание людей подниматься в горы может говорить о глубинной зависимости от адреналина. Шуров рассказал, что ради острых ощущений экстремалы нередко игнорируют даже высокий риск гибели.

«Это ближе к теме зависимости: от адреналина, от экстремальных условий, от преодоления себя. Когда с огромным риском, в условиях кислородного голодания, люди идут в горы, где 30% погибнет при попытке подняться на вершину. Каждый третий погибнет, но они все равно лезут», — сказал врач.

Шуров добавил, что такими людьми движет жажда ярких ощущений, а к восхождению они могут готовиться годами. По его мнению, опытных экстремалов часто губит излишняя самоуверенность: с ростом мастерства человек начинает пренебрегать безопасностью и считать, что полностью контролирует ситуацию.

Психиатр отметил, что в таких условиях инстинкт самосохранения притупляется, а горы не прощают даже малейшего легкомыслия.