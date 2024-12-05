Психиатр Шуров: мошенники могут звонить несколько дней для создания эмоционального напряжения

Телефонным мошенничеством занимаются десятки call-центов и тысячи человек. При работе с большими базами данных аферисты обязательно ловят доверчивых людей. Об этом рассказал психиатр Василий Шуров в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
По его словам, для злоумышленников важно создать эмоциональное напряжения. В целях запугивания они могут звонить несколько дней, отметил врач.
«Незнакомый номер не брать! Никто вам по видеосвязи звонить не будет. Видите незнакомый номер? Все, не берите», — предостерег эксперт.
Шуров также напомнил, что прокуратура и ФСБ не совершают звонки по личным вопросам. То же самое касается и сотрудников банков, желающих «спасти» деньги клиента.
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