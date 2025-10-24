Психиатр Шпорт отметила, что чрезмерное увлечение гаджетами провоцирует тревожное расстройство у детей

Главный внештатный психиатр Минздрава России Светлана Шпорт в интервью KP.RU поделилась своими мыслями о том, как гаджеты влияют на развитие мозга у детей. Она подчеркнула, что постоянное использование планшетов и смартфонов может негативно сказаться на формировании когнитивных функций и навыков коммуникации.

Психиатр отметила, что игры и занятия, требующие физического взаимодействия, способствуют развитию мышления, памяти и концентрации внимания. В то же время виртуальные игры не обеспечивают такого же эффекта.

Шпорт также обратила внимание на то, что чрезмерное увлечение гаджетами может привести к тревожным расстройствам и проблемам с адаптацией. Она рекомендовала ограничивать время, проведенное детьми за экранами устройств, и поощрять живое общение и взаимодействие.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует полностью ограничивать использование гаджетов детям до двух лет, а детям до четырех лет следует проводить у экранов не более часа в сутки.