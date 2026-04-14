Психиатр Рудковский посоветовал родителям общаться с детьми-подростками без угроз и ультиматумов

Психиатр Антон Рудковский в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что при изменении поведения у детей в переходном возрасте родителям не следует оказывать на них давления. По его словам, чрезмерный контроль может усугубить разрыв в отношениях.

По весне многие родители отмечают резкие изменения в поведении подростков: замкнутость, агрессию, перепады настроения, потерю интереса к привычным вещам. Нарколог отметил, что ключевой ошибкой взрослых является попытка поставить диагноз по поведению подростка.

Подростковый возраст сам по себе характеризуется эмоциональной нестабильностью, но есть маркеры, которые требуют внимания: изменение круга общения, скрытность в использовании телефона, пропажа денег, нарушения сна, расширенные или суженные зрачки без видимых причин.

«Подросток закрывается, и тогда родитель теряет возможность реально повлиять на ситуацию», — предупредил Рудковский.

Психиатр подчеркнул, что важно действовать осторожно и спокойно поговорить с подростком, избегая угроз и ультиматумов. Затем, по его словам, стоит обратиться к специалисту. Консультация у нарколога, как отметил врач, — это не клеймо, а полезный инструмент, который помогает либо снять тревогу, либо своевременно выявить проблему.