Психиатр Рэйчел Нидл: медленный секс помогает установить связь с партнером и усилить эмоции от ласк

Психиатр Рэйчел Нидл в беседе с журналом Cosmopolitan назвала способ улучшить близость с партнером. По ее словам, медленный секс помогает усилить эмоции от ласк и наладить связь.

Специалист также отметила, что медленный секс за счет того, что длится дольше, увеличивает вероятность достижения яркого оргазма. С ней согласилась и сексотерапевт Дульсинея Алекс Питагора. Эксперт указала на то, что поцелуи, прикосновения и оральный секс усиливают возбуждение и наслаждение.

Как написала Lenta.ru, во время медленного секса можно в деталях изучить желания и эрогенные стороны партнера.