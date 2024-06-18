Психиатр Портнова: квадробика не должна полностью поглощать ребенка в ущерб другим занятиям

Занятия квадробикой, когда дети копируют и повторяют повадки животных, не должны полностью поглощать ребенка в ущерб другим увлечениям, общению, учебе. Об это рассказала детский психиатр, доктор медицинских наук Анна Портнова сайту kp.ru.

По словам специалиста, родителям стоит забить тревогу, если из-за этой игры ребенок забросил все свои дела. Также опасным звоночком станет поедание корма для животных, в таких ситуациях лучше обратиться ха помощью к психологу.

Большой опасности в квадробинге нет, отметила Портнова. Главное, чтобы увлечение не стало смыслом жизни.