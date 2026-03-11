Психиатр Попович рассказала, что новые хобби способны уберечь от желания контролировать партнера

По ее мнению, стремление постоянно проверять переписку и круг общения избранника часто вызвано внутренней тревогой и страхом потери. Такие действия могут восприниматься как забота или желание быть ближе, однако на деле они создают дистанцию в отношениях.

«Там, где постоянно требуют отчета и объяснений, постепенно исчезает чувство безопасности и близости. Отпустить контроль помогает развитие собственной автономии», — отметила медик.

Она предложила переключить внимание на друзей, работу, личные интересы и новые цели. Такие аспекты создают ощущение устойчивости.