Психиатр Пережогин рассказал, что метод саморегуляции поможет учителям победить выгорание за восемь сеансов

Учителя и воспитатели могут научиться самостоятельно справляться с профессиональным выгоранием всего за шесть-восемь встреч со специалистом. Об этом сообщил врач-психиатр Лев Пережогин в беседе с ИА НСН .

По его словам, краткосрочная психотерапия позволяет обучить педагога аутогенной тренировке — методу саморегуляции без участия стороннего специалиста. Для решения этой клинической задачи требуется около восьми сеансов.

Если применяется когнитивно-поведенческая терапия, десяти встреч может быть недостаточно для полного эффекта. Эксперт подчеркнул, что подобные техники существуют, однако их широкому внедрению мешает нехватка профильных врачей-психотерапевтов.

Специалист отметил, что работа с профессионалом помогла бы эффективно решить проблему эмоционального истощения педагогов.