Психиатр Перегожин подчеркнул, что осенняя хандра не является исключительно российской особенностью

Врач-психотерапевт Лев Пережогин в интервью ИА НСН прокомментировал результаты исследования медиахолдинга Rambler&Co, согласно которому более 40% россиян испытывают упадок энергии и настроения осенью. Он подчеркнул, что осенняя хандра не является исключительно российской особенностью, а присуща большинству населения Земли.

Пережогин связал осенний упадок сил с уменьшением солнечной активности, что приводит к снижению физической и психической активности. Он отметил, что депрессия не является прямым следствием дефицита солнца, но солнечная активность влияет на настроение и самочувствие.

Эксперт также указал, что недостаток витаминов, особенно витамина D, может влиять на осенние депрессии, но даже при достаточном уровне витаминов симптомы могут сохраняться. Он подчеркнул, что постановка краткосрочных целей помогает справляться с осенним упадком сил и поддерживать работоспособность.