Психиатр Нугаманова рассказала, что затяжное мрачное состояние может говорить о депрессии

Депрессия проявляется постоянным угрюмым настроением, тоской и чувством безнадежности, которые многие могут описать как тяжесть в груди. Об этом Lenta.ru рассказала врач-психотерапевт Людмила Нугаманова.

Она объяснила, что это состояние представляет собой затяжное и изнурительное ощущение слабости и бессилия. Во время депрессии время кажется тягостным и медленным, а страдания кажутся бесконечными и безысходными. Люди нередко утверждают, что ощущают себя в неудачном периоде без улучшений, отметила врач.

Как добавила «Свободная пресса», в состоянии депрессии у человека часто возникает предчувствие худшего, кроме того, могут наблюдаться нарушения сна, включая преждевременные пробуждения, бессонницу или повышенную сонливость в течение дня.

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