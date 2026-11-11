Психиатр Нечаев назвал раздражительность скрытым признаком мужской депрессии

Депрессия у мужчин часто проявляется не открытой тоской или слезами, а раздражительностью, трудоголизмом и вспышками гнева. Об этом Life.ru сообщил врач-психиатр и психотерапевт клиники «Ибис» Марк Нечаев.

По словам доктора, заболевание нередко маскируется под усталость или перемены в характере. Поводом для тревоги служат устойчивые изменения в поведении: потеря интереса к привычным занятиям, бессонница, изоляция от общения и жалобы на бессмысленность жизни. Спиртное лишь временно притупляет симптомы, но в итоге усугубляет перепады настроения, отметил «Ридус».

Нечаев добавил, что к врачам необходимо обращаться, если подавленность длится большую часть дней и мешает работе или личной жизни. Близким стоит говорить с мужчиной без упреков. Психиатр подчеркнул, что депрессия не считается слабостью, поэтому вылечить ее требованием просто «собраться» невозможно.