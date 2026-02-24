Психиатр-нарколог Литков рассказал о механизмах развития алкогольных психозов

В России увеличивается количество случаев тяжелых психотических эпизодов, связанных с алкогольной зависимостью. Эти состояния часто сопровождаются галлюцинациями и тревогой и требуют срочной медицинской помощи. Психиатр-нарколог клиники «Алкоспас» Сергей Литков рассказал Life.ru о механизмах развития и причинах этой динамики.

По его словам, алкогольный психоз формируется как осложнение хронической зависимости. При продолжительном употреблении спиртного нарушается нейрохимическая регуляция: страдают дофаминовая система и ГАМК-механизмы, а токсическое воздействие метаболитов этанола повреждает структуры мозга.

«Рост подобных состояний специалисты связывают с несколькими факторами. Один из них — увеличение скрытого потребления алкоголя», — отметил нарколог.

Употребление все чаще происходит вне публичного пространства, что снижает вероятность раннего выявления проблемы. Второй фактор — хронический стресс и эмоциональное выгорание, на фоне которых алкоголь используется как способ краткосрочной регуляции состояния.

Среди ранних сигналов зависимости — стойкая бессонница, увеличение переносимости алкоголя, потеря контроля над количеством выпитого, раздражительность, тревожность и провалы в памяти. Терапия включает детоксикацию, медикаментозную коррекцию психотических симптомов, стабилизацию соматического состояния и дальнейшую работу с зависимостью.

