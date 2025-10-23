Психиатр Мещеряков предложил планировать новые впечатления для борьбы с хандрой

Осень ассоциируется не только с красотой природы, но и с упадком сил и снижением настроения. Психиатр Александр Мещеряков в интервью KP.RU поделился способами борьбы с сезонной хандрой.

По словам медика, соблюдение режима дня и правильное питание оказывают значительное влияние на физическое и психическое самочувствие.

«Важно ложиться до 23 часов. Именно с 23 часов до 1 часа ночи вырабатывается полезный гормон сна мелатонин, которые непосредственно влияет на выработку гормона радости», — пояснил врач.

Специалист также отметил, что чередование активности и расслабления помогает поддерживать хорошее настроение. Например, после занятий йогой можно принять ванну и провести время без гаджетов.

Как пояснил Мещеряков, атмосфера уюта, запах свежесваренного кофе или горячего шоколада, мягкий плед с симпатичными узорами и забавные носки способствуют созданию ощущения счастья. Планирование новых впечатлений, таких как просмотр фильма или пешая прогулка на природе, положительно влияет на эмоциональное состояние.