Психиатр Мещеряков предложил использовать «метод черновика» для борьбы с прокрастинацией

Врач-психиатр Александр Мещеряков в беседе с KP.RU рассказал, как можно побороть прокрастинацию. Он предложил использовать так называемый «метод черновика».

По словам эксперта, прокрастинация — это сознательное откладывание дел, несмотря на понимание их важности. Часто это явление встречается у перфекционистов, которые боятся сделать что-то неидеально и сталкиваются с боязнью чистого листа.

Мещеряков пояснил, что сложные или скучные задачи вызывают внутреннее сопротивление, поскольку мозг стремится экономить ресурсы. Однако если начать с любых хаотичных заметок, даже о погоде, мозг воспримет задачу как более легкую.