Психиатр Лукьянов допустил, что молитва может отвлечь от тревожных переживаний

Молитва может быть способом отвлечься от тревожных переживаний, но при частых панических атаках следует обращаться за медицинской помощью. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил психиатр Николай Лукьянов.

Однако при частых панических атаках или других симптомах психических расстройств необходимо обращаться за медицинской помощью, подчеркнул Лукьянов. Он добавил, что игнорировать панические атаки нельзя, и напомнил пословицу: «береженого бог бережет».

Ранее клинический психолог Екатерина Тетерникова в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвала причины потребности в сверхконтроле: таким образом человек пытается найти определенность в жизни.