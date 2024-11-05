Психиатр Лемина назвала тревожность нормальным состоянием в ситуациях, которые не зависят от человека

Тревожиться в ситуациях, которые никак не зависят от человека, — вполне нормальное состояние. Другой вопрос, что в период такого состояния важно не допускать деструктивного влияния тревоги на жизнь, рассказала «Пенза-пресс» психиатр областной психиатрической больницы имени К. Р. Евграфова Елена Лемина.

Тревожность, которая становится фактором поведения личности, может вызывать ощутимые телесные и эмоциональные реакции. У тревожного человека учащается сердцебиение, повышается артериальное давление, появляется постоянное напряжение в мышцах тела.

«Если вы заметили, что регулярно стали испытывать беспокойство, тревогу, навязчивые мысли, подумайте об обращении к специалисту для диагностики», — сообщила психиатр.

Врач рекомендует поговорить с психологом, чтобы тот помог выявить, что именно у вас вызывает стресс и тревогу.