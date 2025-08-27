Психиатр Лазарев предложил шопинг и спорт как способ борьбы с осенней хандрой

Разбирая вопрос сезонных изменений в психическом состоянии, важно отличать клинические заболевания от сезонных депрессий и обычной хандры. Life.ru обсудил эту тему с врачом-психиатром Игорем Лазаревым.

По словам эксперта, у некоторых пациентов может возникать сезонное обострение шизофрении или биполярного расстройства, особенно весной и осенью. Требуют обращения к медикам и депрессии, длящиеся не менее двух недель и сопровождающиеся заторможенностью и тоской.

«Третья группа — это обычная хандра или усталость. Это не депрессия: настроение может быть плохим несколько дней, но человек способен функционировать в обычном режиме», — пояснил специалист.

Он отметил, что в таком случае стоит попробовать сменить обстановку и устроить небольшое путешествие. Кроме того, положительное влияние на состояние окажут яркая одежда, спорт, шопинг и сладости.