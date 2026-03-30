Психиатр Крупин объяснил, что бездомные не хотят менять образ жизни из-за ментальных разрушений

Психиатр Владимир Крупин в беседе с «Абзацем» объяснил, что бездомность часто связана с особенностями личности и мышления.

По словам врача, сильные ментальные разрушения и неспособность взаимодействовать с окружающими — причины, по которым такие люди не стремятся изменить свой образ жизни.

«Это уже такой тип личности и мышления, умноженный на зависимости. Они с социопатическими чертами, с неспособностью выстраивать отношения, находиться в социуме, соблюдать общепринятые правила», — объяснил медик.

Как отметил Крупин, многие бездомные страдают от психических заболеваний, что осложняет их взаимодействие с окружающими и заставляет выбирать жизнь вне общества.