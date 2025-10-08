Психиатр Крашкина посоветовала вести «эмоциональный дневник» для выявления настоящих друзей

Эксперт рекомендует наблюдать за поведением знакомых и отмечать, кто чаще всего инициирует общение и оказывается рядом в трудные моменты. Она советует вести «эмоциональный дневник» в течение двух-четырех недель, написали «Известия».

Для проверки эмоциональной вовлеченности потенциального друга можно рассказать ему о «некритичных, но важных» проблемах и понаблюдать за реакцией.

«Попросите о небольшой, но личной услуге: „Не мог бы ты присмотреть за моей кошкой на выходных?“ или „Могу я приехать к тебе, если вдруг станет плохо?“. Настоящий друг не будет делать из этого драму», — отметила Крашкина.

Профессор психологии Корнеллского университета Энтони Онг подчеркнул важность постоянства социальных связей на протяжении десятилетий.