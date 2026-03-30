Психиатр Ковтун посоветовал зависимым от видеоигр искать альтернативные занятия и способы времяпрепровождения

Психиатр-нарколог Александр Ковтун заявил ИА НСН , что зависимость от видеоигр — серьезная проблема, особенно среди старшеклассников. Чтобы помочь молодым людям преодолеть нездоровую тягу к играм, необходимо искать альтернативные занятия и способы времяпрепровождения.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев сообщил о предложении ввести самозапрет на видеоигры. Принцип его работы будет аналогичен самозапрету на кредиты и ставки. По словам Ковтуна, сегодня зависимость от видеоигр стала более распространенной, чем другие виды игровой зависимости, и затрагивает преимущественно молодежь.

Психиатр-нарколог отметил, что осознание зависимости чаще всего формируется у тех, кто окружает игромана. Именно близкие видят степень зависимости и указывают на нее, в то время как сам зависимый зачастую не способен критично оценить свое состояние.