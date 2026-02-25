Психиатр Казанцев предупредил о рисках распространения антидепрессантов без рецептов

Психиатр Алексей Казанцев в беседе с ИА НСН предупредил о рисках распространения антидепрессантов без рецептов. Он отметил, что такие лекарства должны выдаваться строго по назначению врача-психиатра.

«Необходимо выявлять «черные» аптеки, которые продают подобные препараты без рецепта», — подчеркнул специалист.

По его словам, молодые люди сегодня часто сами ставят себе психиатрические диагнозы и начинают лечение без консультации врача. Это может привести к нежелательным последствиям.

«А антидепрессанты сейчас едят как семечки, — отметил психиатр. — У меня целевая аудитория — это зумеры, молодые люди с тревогой, с паническими атаками».

Врач выразил опасения, что бесплатная выдача антидепрессантов по ОМС может привести к злоупотреблению и спекуляциям. Люди могут начать покупать препараты бесплатно, а затем продавать их тем, кто ищет легкие пути решения своих проблем.