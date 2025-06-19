Психиатр Каторгин посоветовал тренировать мозг для быстрой борьбы с паникой

Психиатр высшей категории Владимир Каторгин в интервью « Москве 24 » рассказал, что тренировки мозга, физические нагрузки и общение помогают эффективно бороться с чувством паники.

По словам врача, хронический стресс истощает нервную систему, провоцируя сильное утомление и повышая риск развития психических расстройств, таких как депрессия. Степень нарастания паники зависит от генетической предрасположенности и способности организма адаптироваться.

«Важно читать книги, смотреть познавательные фильмы, в целом изучать новое и общаться с умными людьми. Также важно социализироваться и не уходить от проблем», — посоветовал медик.

Он отметил, что физическая активность тоже способствует адаптации к подобным состояниям. Во время занятий спортом активизируется синтез дофамина, который защищает мозг от стресса.