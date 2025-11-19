Психиатр Касперович объяснила, что имитация уборки может говорить о проблемах с психикой

Врач-психиатр Мария Касперович в беседе с «Москвой 24» высказалась о новом тренде в интернете — хоббиклининге. В рамках этого явления люди снимают видео, изображая уборку, и публикуют их в сети.

По мнению специалиста, такое поведение может указывать на психическую незрелость и пограничные расстройства личности.

«Маленькие дети тоже скачут на палках, делают вид, что сражаются друг с другом, и это нормально для такого периода. Но взрослые люди, у которых созревание прошло соответственно своему возрасту, так делать не будут», — отметила врач.

Касперович подчеркнула, что у взрослых людей обычно много забот, включая работу и воспитание детей, поэтому имитация уборки может быть связана с бездействием. Кроме того, такие тренды часто привлекают людей с неустойчивой психикой, которые легко поддаются влиянию модных тенденций.