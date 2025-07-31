Психиатр Калюжная посоветовала тревожникам не требовать продуктивности от отдыха

Психиатр-нарколог Марина Калюжная поделилась рекомендациями для тревожных людей, которые нередко превращают долгожданный отпуск в очередную причину стресса. Об этом сообщил сайт Izhlife .

Врач посоветовала начать с избавления от давления, забыв фразу «Я должен отдохнуть, иначе…». Отдых — это то, что невозможно контролировать так же, как рабочую деятельность, напомнила медик.

«Постоянный внутренний критик, требующий продуктивности даже от отдыха, порождает порочный круг: человек не дает себе расслабиться, потому что боится „расслабиться навсегда“ — как будто потеряет контроль или эффективность», — отметила эксперт.

По ее словам, это ложное убеждение. Наука доказывает, что отдых важен для восстановления когнитивных функций и эмоционального ресурса. Калюжная рекомендовала сконцентрироваться на установке «Я имею право на отдых, даже если не чувствую себя продуктивным».