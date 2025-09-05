Психиатр Калюжная назвала хамство признаком глубокой неудовлетворенности жизнью

Все сталкивались с хамством в общественных местах. Люди могут сказать что-то неприятное, испортив день. Как реагировать на такие ситуации? На эти вопросы ответила психиатр-нарколог Марина Калюжная в беседе с местным СМИ .

По словам эксперта, хамство — это крик о помощи в неприятной форме.

«Это признак глубокой неудовлетворенности собственной жизнью, усталости или беспомощности самого человека», — объяснила Калюжная.

Психиатр рекомендует не отвечать хамством на хамство, чтобы не подтверждать картину мира агрессора, где все вокруг враги. Лучший вариант — спокойное замечание: «Не разговаривайте со мной в таком тоне» или полное игнорирование.

Организационный психолог Елизавета Ефремова добавляет, что открытое хамство всегда имеет прелюдию из невербальных сигналов.

«Вербальная агрессия — это финальный аккорд», — разъясняет эксперт.

Если подобные ситуации повторяются, стоит пересмотреть свое поведение: возможно, оно транслирует пассивность или агрессивные маркеры.