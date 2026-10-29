Психиатр Исаев сообщил, что забывчивость может указывать на признаки деменции

Изменения в привычках и поведении часто служат первыми признаками деменции, на которые обращают внимание родственники. Об этом сообщил психиатр Руслан Исаев в интервью «Известиям» .

Близкие должны встревожиться, если у пожилого человека обнаруживаются трудности с подбором слов, запоминанием имен знакомых предметов или недавних событий. Исаев отметил, что особенно стоит обратить внимание на случаи, когда пожилые люди стараются скрывать свою забывчивость. Такая реакция возникает как попытка замаскировать реальные проблемы с памятью, пишет «Ридус».

«Человек может уклоняться от ответов или менять тему разговора», — разъяснил он.

Психиатр подчеркнул важность сравнения текущего состояния пожилого человека с тем, каким оно было раньше. Если ранее человек допускал ошибки, путая имена актеров или названия книг, это может быть нормой. Однако, если ранее организованный человек стал забывать важные моменты, такие как визиты к врачу или приезд внуков, это должно вызывать тревогу.