Психиатр Генварская положительно оценила идею рехабов для шопоголиков

Психиатр, психотерапевт и кандидат медицинских наук Диана Генварская считает, что идея создания рехабов для шопоголиков заслуживает внимания. Об этом сообщила « Москва 24 ».

По данным СМИ, некоторые девушки, испытывающие неконтролируемую тягу к спонтанным покупкам, стали посещать платные медицинские учреждения. Таким пациенткам предлагают серию консультаций и реабилитационные курсы при отсутствии эффекта от терапии.

«В этой ситуации лечь в рехаб — не самая плохая идея. Это санаторно-курортное отделение под руководством очень грамотных психиатров, психотерапевтов, которые помогают пациентам и подбирают правильные методы лечения: физиотерапию, питание, препараты», — высказалась медик.

Однако, как пояснила врач, если у пациента обнаружатся серьезные ментальные проблемы, ему придется обращаться в государственные психологические диспансеры.