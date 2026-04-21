Психиатр Фомин объяснил, почему видео с уборкой могил набирают сотни тысяч просмотров

Врач-психиатр Евгений Фомин в интервью «Вечерней Москве» рассказал, почему видео с уборкой могил стали так популярны.

По словам специалиста, людей привлекает наблюдение за механической работой — это успокаивает и вызывает интерес, как просмотр огня или текущей воды.

«Есть люди, которые наблюдают за тем, как кто-то что-то строит, или ищет в земле драгоценности с помощью металлоискателя. Это детализированный труд, который привлекает внимание», — отметил Фомин.

Кроме того, контент, связанный с кладбищами, имеет мистический подтекст и заставляет задуматься о смысле жизни и ее конечности. Для тех, кто пережил утрату, такие видео могут быть способом ощутить причастность и переосмыслить собственный опыт, подчеркнул доктор.